Кросби — об участии в Олимпиаде: с удовольствием сыграл бы, но это нужно заслужить

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал решение НХЛ участвовать в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Это отличная новость. Особенно с учётом неопределённости, это просто потрясающая новость. Я уверен, что многие игроки действительно счастливы.

Я бы с удовольствием сыграл. Я никогда не загадываю слишком далеко вперёд, но всегда хочется принимать участие, смотреть, как идут дела, и видеть, где сборная находится среди лучших. Я бы хотел быть частью этого. Но это нужно заслужить. Это не даётся просто так. Чтобы представлять свою страну, вы должны это заслужить», — приводит слова Кросби The Hockey News.

Кросби в составе сборной Канады выигрывал золото на Олимпийских играх в 2010 и 2014 годах.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.