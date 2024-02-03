«Это суперкруто». Вратарь «Колорадо» Георгиев — об участии в Матче звёзд НХЛ

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, выигравший $ 100 тыс. в конкурсе «один на один», рассказал о своих впечатлениях от участия в Матче звёзд НХЛ.

«Это суперкруто. Честно говоря, это было похоже на настоящую игру. Ты соревнуешься, а затем получаешь удовлетворение от хорошего выступления. Мне это определённо понравилось.

Ребята пытались повеселиться и, возможно, подобрать забавные пары (игроков и голкиперов. — Прим. «Чемпионата»). Я думал, что Барзал (игрок «Нью-Йорк Айлендерс». — Прим. «Чемпионата»), всё время смотря на меня, хочет сыграть со мной, но он выбрал Игоря Шестёркина. Вероятно, он хотел дерби Нью-Йорка», — приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

Георгиев боролся против Коннора Макдэвида и совершил девять спасений.