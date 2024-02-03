Георгиев выиграл $ 100 тыс. в конкурсе «один на один». Он боролся против Макдэвида

В Национальной хоккейной лиги сегодня проходят конкурсы мастерства перед Матчем звёзд. На звёздном уикенде состоятся восемь конкурсов. Для участия в них были отобраны 12 игроков, каждый из которых попробует силы в четырёх из шести первых конкурсов.

В конкурсе «один на один» российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев выиграл $ 100 тыс. Он боролся против Коннора Макдэвида и совершил девять спасений.

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Напомним, восемь лидеров прошли в седьмой конкурс – выходы один на один с вратарём. Причём полевые игроки могли выбрать вратаря: Александр Георгиев, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин, Джереми Сваймен, Джейк Эттинджер, Кэм Тэлбот, Тэтчер Демко или Коннор Хеллебак. Вратарь, сделавший наибольшее количество сэйвов, заработал указанный приз.

Дальше шесть лучших игроков пройдут в финал – преодоление полосы препятствий. Здесь будут давать двойное количество очков: первое место принесёт 10 очков, второе – 8 и так далее. Победитель конкурса получит чек на 1 млн долларов.