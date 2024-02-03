The Athletic раскритиковал Кучерова за нежелание выступать на Матче звёзд НХЛ

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic раскритиковал российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за нежелание стараться в конкурсах на Матче звёзд НХЛ.

«Здесь будет сложно победить Джастина Бибера, но, к огорчению, мы собираемся отдать должное Никите Кучерову, которого освистали за то, что он фактически бросил выступать в конкурсе передач на полпути, практически беспорядочно швыряя шайбы в разных направлениях.

После того как он финишировал последним в конкурсе на бросок в одно касание, он понял, что не выиграет миллион, и просто решил бросить всё. И я вроде как это понимаю. Но, чувак, когда тебя освистывают за то, что ты не имеешь желания выступать в выставочном мероприятии, возможно, стоит хотя бы немного постараться», — сказано в статье.