Никита Кучеров занял последнее место в конкурсах мастерства перед Матчем звёзд НХЛ

В Национальной хоккейной лиги сегодня проходят конкурсы мастерства перед Матчем звёзд. На Звёздном уик-энде состоятся восемь конкурсов. Для участия в них были отобраны 12 игроков, каждый из которых попробует силы в четырёх из шести первых конкурсов.

По итогам предварительного раунда мероприятия представляющий команду братьев Джека и Куинна Хьюзов российский нападающий Никита Кучеров занял последнее место, набрав лишь 0,5 очка. Вместе с ним барьер квалификации не смогли преодолеть Леон Драйзайтль и Давид Пастрняк (по 4,5 очка), а также Куинн Хьюз (4 очка).

Дальше прошли Коннор Макдэвид (15), Кейл Макар, Мэтью Барзал (по 11), Элиас Петтерссон (10), Остон Мэттьюс (8), Джей Ти Миллер (7,5), Натан Маккиннон и Вильям Нюландер (по 7).

Восемь игроков с наибольшим количеством очков прошли в седьмой конкурс — один на один с вратарём, при этом участники могут выбирать голкипера, против которого хотят сыграть. Оттуда шестеро лучших попадут в финальный конкурс с прохождением препятствий, в котором призовые баллы удваиваются — 10 за первое место, восемь за второе и т. д. Победитель заработает $ 1 млн.