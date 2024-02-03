СКА первым из всех команд КХЛ достиг отметки в 300 гостевых побед

Накануне, 2 февраля, в Москве закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Как сообщает пресс-служба СКА, клуб из Санкт-Петербурга одержал 300-ю победу в гостевых матчах регулярных чемпионатов КХЛ. На это достижение у армейцев ушло 460 игр, и они первыми из всех клубов лиги достигли этой отметки. Далее расположились ЦСКА (286 побед в 457 играх), «Ак Барс» (263 победы в 459 играх) и московское «Динамо» (254 победы в 460 играх).

Напомним, СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.