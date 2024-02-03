В. Крикунов: шесть побед СКА над ЦСКА впечатляют

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что СКА абсолютно заслуженно вышел на первое место в Западной конференции после победы над ЦСКА (2:1) накануне.

«В пятницу посмотрел матч между двумя армейскими клубами – ЦСКА и СКА. Команды показали хоккей высокого качества, и этот матч вполне можно назвать репетицией плей-офф. Эти команды из года в год встречаются между собой, и не удивлюсь, если и будущей весной их пути по дороге к Кубку Гагарина пересекутся.

Невооружённым взглядом видно, что питерский клуб подходит к старту плей-офф в оптимальной форме. В Москве команда Романа Ротенберга заслуженно победила, и шесть побед подряд над армейцами Москвы, прямо скажу, впечатляют. СКА после этой победы вышел на первое место на Западе, и я уверен, что команда не будет сбавлять обороты. Я бы отметил отличную работу тренерского штаба питерского клуба во главе с Романом Ротенбергом, который сам как тренер набрался опыта, одержал не так давно сотую победу в лиге и продолжает прогрессировать», — сказал Крикунов «Чемпионату».