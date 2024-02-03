Шахматист Карякин: в СКА позитивные изменения налицо. Грамотное управление, сильный тренер

34-летний известный российский шахматист Сергей Карякин высказал мнение о том, какие изменения он видит в работе и результатах хоккейного клуба из Санкт-Петербурга – СКА.

«Позитивные изменения налицо. Это грамотное управление командой, сильный тренер, который вникает во все проблемы, сложности, из слабых сторон делает сильные. Вижу, что была проведена большая работа, и, если сравнивать с тем, что было год-полгода назад, это две разные команды», — приводит слова Карякина ТАСС.

Сегодня, 3 февраля, Карякин провёл сеанс игры в шахматы с хоккеистами петербургского СКА и воспитанниками школы «Красная машина – юниор». Шахматист выразил уверенность, что такие игры помогут хоккеистам стратегически и позволят принимать на льду более интересные решения.

Напомним, накануне СКА на выезде одержал шестую победу в сезоне над московским ЦСКА (2:1) в рамках текущего регулярного чемпионата, выиграв, таким образом, все очные встречи в сезоне. Подопечные Романа Ротенберга возглавляют турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 58 матчах.