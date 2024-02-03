Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Трактор», и поднялся на 4-е место на Востоке

«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Трактор», и поднялся на 4-е место на Востоке
Аудио-версия:
Комментарии

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился единственный матч игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей – 4:1, которая стала для них третьей кряду, челябинцы же, в свою очередь, прервали аналогичную серию из пяти игр.

Счёт в матче был открыт в первом периоде нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком. Уже на старте второго периода гости укрепили преимущество благодаря шайбе Александра Радулова в большинстве. Однако хозяева быстро ответили на это своим голом в неравных составах – отличился Сергей Калинин. В третьем периоде своей четвёртой шайбой в составе «Ак Барса» отметился новичок команды – Семён Кошелев. Окончательный счёт в матче установил Александр Радулов, оформивший дубль благодаря голу в пустые ворота на последней минуте матча.

Благодаря этой победе «Ак Барс» переместился сразу на три позиции вверх в турнирной таблице – с седьмой на четвёртую строчку, набрав 72 очка в 58 матчах. «Трактор» (72) же опустился на позицию ниже и занимает пятое место.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Дыняк (Миллер, Князев) – 06:56 (5x5)     0:2 А. Радулов (Кагарлицкий, Шипачёв) – 21:04 (5x4)     1:2 Калинин (Юртайкин, Телегин) – 27:49 (5x4)     1:3 Кошелев (Семёнов) – 35:57 (5x5)     1:4 А. Радулов (Семёнов) – 59:11 (en)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android