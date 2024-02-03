«Ак Барс» продлил победную серию, обыграв «Трактор», и поднялся на 4-е место на Востоке

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился единственный матч игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей – 4:1, которая стала для них третьей кряду, челябинцы же, в свою очередь, прервали аналогичную серию из пяти игр.

Счёт в матче был открыт в первом периоде нападающим «Ак Барса» Никитой Дыняком. Уже на старте второго периода гости укрепили преимущество благодаря шайбе Александра Радулова в большинстве. Однако хозяева быстро ответили на это своим голом в неравных составах – отличился Сергей Калинин. В третьем периоде своей четвёртой шайбой в составе «Ак Барса» отметился новичок команды – Семён Кошелев. Окончательный счёт в матче установил Александр Радулов, оформивший дубль благодаря голу в пустые ворота на последней минуте матча.

Благодаря этой победе «Ак Барс» переместился сразу на три позиции вверх в турнирной таблице – с седьмой на четвёртую строчку, набрав 72 очка в 58 матчах. «Трактор» (72) же опустился на позицию ниже и занимает пятое место.