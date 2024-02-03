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Пастрняк: я разочарован решением не пригласить Чехию на Турнир четырёх наций

Пастрняк: я разочарован решением не пригласить Чехию на Турнир четырёх наций
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27-летний чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк признался, что раздосадован решением о проведении Турнира четырёх наций среди игроков НХЛ в 2025 году без сборной Чехии.

«Я разочарован этим решением, как и многие. Но я понимаю это решение. Одновременно с этим мы получили известие о том, что сможем выступать на Олимпийских играх. Если бы мы не выступали на Олимпиаде, а приняли участие в Турнире четырёх наций, то, конечно, я был бы недоволен ещё больше», — приводит слова Пастрняка The Score.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Пастрняк принял участие в 49 матчах в составе «Бостон Брюинз», в которых отметился 72 (33+39) результативными действиями при показателе полезности «+16». Всего в 641 встрече за карьеру в НХЛ он набрал 689 (334+355) очков.

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