Бедард: надеюсь, я смогу попасть в сборную Канады на предстоящие Олимпийские игры

18-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард, задрафтованный под первым номером в 2023 году, прокомментировал решение НХЛ о допуске игроков лиги к участию в предстоящих Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Конечно, это отлично. С прошлых Олимпийских игр с участием игроков НХЛ прошло много времени. У нас есть такие игроки, как Макдэвид и Маккиннон, которые ещё не выступали на такому уровне, но уже достаточно долго входят в число лучших в мире. Это классно, как для болельщиков, так и для соревнований в целом. Надеюсь, я смогу попасть в команду, но посмотрим», — приводит слова Бедарда пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица Игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.