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Алексей Заварухин назвал причину отсутствия Шабанова в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин назвал причину отсутствия в составе 23-летнего российского нападающего Максима Шабанова в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:4).

«Причина отсутствия Шабанова? Микротравма», — гласит ответ Заварухина, опубликованный пресс-службой «Трактора» на официальном сайте челябинского клуба.

Напомним, Шабанов является лучшим бомбардиром «Трактора» в нынешнем сезоне. На его счету 48 (23+25) результативных действий при показателе полезности «+11». Контракт Максима с «Трактором» рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В игре с «Ак Барсом» «Трактор» прервал свою пятиматчевую победную серию. Подопечные Алексея Заварухина занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующем матче с нижегородским «Торпедо» (6 февраля) челябинцы начнут выездную серию.