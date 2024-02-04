Команда Мэттьюса с Шестёркиным вышла в финал Матча звёзд НХЛ

В Торонто (Канада) завершился второй полуфинальный матч Матча звёзд НХЛ – 2024, в рамках которого сильнейшего выявляли команды Остона Мэттьюса и Куинна Хьюза. Победу одержала команда Мэттьюса в серии буллитов (5:5, 1:0 Б)
Счёт в матче открыл россиянин Никита Кучеров из команды Хьюза, сумевший забить уже на второй минуте матча. На третьей минуте Алекс Дебринкэт из команды Мэттьюса сравнял счёт с передач Мэтью Барзала и Филипа Форсберга.
На четвёртой минуте Фрэнк Ватрано снова вывел команду Хьюза вперёд, однако на шестой минуте Дебринкэт снова сделал счёт равным. На 13-й минуте Митчелл Марнер впервые за матч вывел команду Мэттьюса вперёд, но на 15-й минуте Элиас Петтерссон нивелировал отрыв.
На 15-й минуте Филип Форсберг забил четвёртую шайбу за команду Мэттьюса, а на 17-й минуте Брэди Ткачук сделал счёт ничейным, после чего Фрэнк Ватрано вывел команду Хьюза вперёд. На 19-й минуте Филип Форсберг оформил дубль.
Победный буллит реализовал Алекс Дебринкэт.
Российский голкипер команды Мэттьюса Игорь Шестёркин сделал семь сейвов.
В финале команда Мэттьюса встретится с командой Макдэвида.
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