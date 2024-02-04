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Команда Мэттьюса с Шестёркиным вышла в финал Матча звёзд НХЛ

Команда Мэттьюса с Шестёркиным вышла в финал Матча звёзд НХЛ
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В Торонто (Канада) завершился второй полуфинальный матч Матча звёзд НХЛ – 2024, в рамках которого сильнейшего выявляли команды Остона Мэттьюса и Куинна Хьюза. Победу одержала команда Мэттьюса в серии буллитов (5:5, 1:0 Б)

Счёт в матче открыл россиянин Никита Кучеров из команды Хьюза, сумевший забить уже на второй минуте матча. На третьей минуте Алекс Дебринкэт из команды Мэттьюса сравнял счёт с передач Мэтью Барзала и Филипа Форсберга.

На четвёртой минуте Фрэнк Ватрано снова вывел команду Хьюза вперёд, однако на шестой минуте Дебринкэт снова сделал счёт равным. На 13-й минуте Митчелл Марнер впервые за матч вывел команду Мэттьюса вперёд, но на 15-й минуте Элиас Петтерссон нивелировал отрыв.

На 15-й минуте Филип Форсберг забил четвёртую шайбу за команду Мэттьюса, а на 17-й минуте Брэди Ткачук сделал счёт ничейным, после чего Фрэнк Ватрано вывел команду Хьюза вперёд. На 19-й минуте Филип Форсберг оформил дубль.

Победный буллит реализовал Алекс Дебринкэт.

Российский голкипер команды Мэттьюса Игорь Шестёркин сделал семь сейвов.

В финале команда Мэттьюса встретится с командой Макдэвида.

НХЛ - Матч Звёзд . 1/2 финала
04 февраля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Команда Мэттьюса
Окончен
6 : 5
Б
Команда Хьюза
0:1 Кучеров – 01:19     1:1 Дебринкэт (Форсберг, Барзал) – 02:43     1:2 Ватрано (Тальбо, Хьюз) – 03:32     2:2 Дебринкэт – 05:07     3:2 Марнер (Келлер, Мэттьюс) – 12:17     3:3 Петтерссон (Ватрано, Кучеров) – 14:18     4:3 Форсберг (Трочек, Барзал) – 14:45     4:4 Ткачук (Хьюз, Коннор) – 17:02     4:5 Ватрано (Хьюз, Коннор) – 17:35     5:5 Форсберг (Дебринкэт, Барзал) – 18:08     6:5 Дебринкэт – 20:00    
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