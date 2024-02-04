Мэттьюс: мы определённо хотели победить, никто в раздевалке не спорил с этим

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, чья команда стала победителем мини-турнира в рамках прошедшего Матча звёзд НХЛ, прокомментировал её успех.
«Мы определённо хотели победить. Мы говорили в раздевалке, и я не думаю, что об этом было много споров. Каждый был согласен с тем, что нужно постараться выйти и приложить усилия чтобы показать хороший результат», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
Напомним, в финале соревнований команда Мэттьюса оказалась сильнее команды Макдэвида (7:4). Сам Остон в этой игре отметился дублем и результативной передачей.
Матчи в рамках мероприятия в Торонто прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут.
Отметим, что одним из голкиперов команды Мэттьюса на этом турнире был российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.
- 4 февраля 2024
-
06:46
-
06:24
-
06:06
-
05:48
-
05:28
-
02:23
-
01:10
-
01:00
-
00:01
- 3 февраля 2024
-
23:55
-
23:23
-
23:04
-
22:44
-
22:23
-
22:10
-
21:53
-
21:30
-
21:09
-
20:53
-
20:40
-
20:16
-
19:54
-
19:40
-
19:24
-
19:03
-
18:44
-
18:24
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
17:48
-
17:31
-
17:09
-
17:01
-
16:46