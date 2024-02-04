Мэттьюс: мы определённо хотели победить, никто в раздевалке не спорил с этим

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, чья команда стала победителем мини-турнира в рамках прошедшего Матча звёзд НХЛ, прокомментировал её успех.

«Мы определённо хотели победить. Мы говорили в раздевалке, и я не думаю, что об этом было много споров. Каждый был согласен с тем, что нужно постараться выйти и приложить усилия чтобы показать хороший результат», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в финале соревнований команда Мэттьюса оказалась сильнее команды Макдэвида (7:4). Сам Остон в этой игре отметился дублем и результативной передачей.

Матчи в рамках мероприятия в Торонто прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут.

Отметим, что одним из голкиперов команды Мэттьюса на этом турнире был российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.