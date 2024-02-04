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Мэттьюс: мы определённо хотели победить, никто в раздевалке не спорил с этим

Мэттьюс: мы определённо хотели победить, никто в раздевалке не спорил с этим
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, чья команда стала победителем мини-турнира в рамках прошедшего Матча звёзд НХЛ, прокомментировал её успех.

«Мы определённо хотели победить. Мы говорили в раздевалке, и я не думаю, что об этом было много споров. Каждый был согласен с тем, что нужно постараться выйти и приложить усилия чтобы показать хороший результат», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в финале соревнований команда Мэттьюса оказалась сильнее команды Макдэвида (7:4). Сам Остон в этой игре отметился дублем и результативной передачей.

Матчи в рамках мероприятия в Торонто прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут.

Отметим, что одним из голкиперов команды Мэттьюса на этом турнире был российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

НХЛ - Матч Звёзд . Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Команда Макдэвида
Окончен
4 : 7
Команда Мэттьюса
0:1 Келлер (Мэттьюс, Райлли) – 02:19     1:1 Дженнер (Судзуки) – 05:08     1:2 Марнер (Нюландер, Трочек) – 07:11     2:2 Пастрняк (Драйзайтль) – 08:08     2:3 Мэттьюс (Келлер) – 08:13     3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк) – 08:26     3:4 Форсберг (Барзал, Дебринкэт) – 11:06     3:5 Мэттьюс (Келлер, Барзал) – 14:59     3:6 Дебринкэт – 18:09     4:6 Гертл (Драйзайтль, Судзуки) – 18:34     4:7 Барзал (Дебринкэт, Форсберг) – 18:54    
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