Марнер кинул в Бобровского крагу после его потрясающего сейва на Матче звёзд НХЛ

В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).
Напомним, матчи в рамках Матча звёзд проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.
В первом периоде ворота команды Макдэвида защищал российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. В одном из моментов россиянин сделал впечатляющий сейв на форварде «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелле Марнере. Досада охватила канадца настолько, что вынудила его даже кинуть крагу в Сергея.
«Чемпионат» предлагает посмотреть ВИДЕО эпизода.
Тем не менее, Марнеру в этом матче всё же удалось пробить Бобровского. Всего за своё игровое время россиянин пропустил три шайбы, а во втором периоде уступил место в воротах Коннору Хеллебайку.
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