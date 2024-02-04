Фанаты освистали Кучерова и зааплодировали Шестёркину после отражённого буллита от первого

В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).

В полуфинальном поединке команда Мэттьюса, одним из вратарей которой на этом мероприятии являлся российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, обыграла по буллитам команду Хьюза (6:5 Б), за которую выступал лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Именно Шестёркин защищал ворота своей команды в серии буллитов. В одном из бросков к шайбе подошёл Кучеров, которого толпа на арене в Торонто сразу же начала освистывать. Свист фанатов в адрес Кучерова моментально сменился аплодисментами после того, как Шестёркин отразил бросок своего соотечественника.

«Чемпионат» предлагает посмотреть ВИДЕО эпизода.

В свою очередь, Кучеров помахал толпе, всячески показав, что не против обструкции в свой адрес.

Напомним, матчи в рамках Матча звёзд-2024 проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.