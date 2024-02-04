Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фанаты освистали Кучерова и зааплодировали Шестёркину после отражённого буллита от первого

Фанаты освистали Кучерова и зааплодировали Шестёркину после отражённого буллита от первого
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).

В полуфинальном поединке команда Мэттьюса, одним из вратарей которой на этом мероприятии являлся российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, обыграла по буллитам команду Хьюза (6:5 Б), за которую выступал лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Именно Шестёркин защищал ворота своей команды в серии буллитов. В одном из бросков к шайбе подошёл Кучеров, которого толпа на арене в Торонто сразу же начала освистывать. Свист фанатов в адрес Кучерова моментально сменился аплодисментами после того, как Шестёркин отразил бросок своего соотечественника.

«Чемпионат» предлагает посмотреть ВИДЕО эпизода.

В свою очередь, Кучеров помахал толпе, всячески показав, что не против обструкции в свой адрес.

Напомним, матчи в рамках Матча звёзд-2024 проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.

НХЛ - Матч Звёзд . 1/2 финала
04 февраля 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Команда Мэттьюса
Окончен
6 : 5
Б
Команда Хьюза
0:1 Кучеров – 01:19     1:1 Дебринкэт (Форсберг, Барзал) – 02:43     1:2 Ватрано (Тальбо, Хьюз) – 03:32     2:2 Дебринкэт – 05:07     3:2 Марнер (Келлер, Мэттьюс) – 12:17     3:3 Петтерссон (Ватрано, Кучеров) – 14:18     4:3 Форсберг (Трочек, Барзал) – 14:45     4:4 Ткачук (Хьюз, Коннор) – 17:02     4:5 Ватрано (Хьюз, Коннор) – 17:35     5:5 Форсберг (Дебринкэт, Барзал) – 18:08     6:5 Дебринкэт – 20:00    
Материалы по теме
«Все ненавидят победителей». Токкет — о том, что сказал Кучерову после свиста трибун
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android