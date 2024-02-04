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Мэттьюс признан MVP Матча звёзд НХЛ-2024

Мэттьюс признан MVP Матча звёзд НХЛ-2024
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В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).

Cам Остон Мэттьюс в этом матче отметился дублем и результативной передачей, а по итогам всего турнира был признан самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд.

Всего в рамках мини-турнира 26-летний американец записал на свой счёт 4 (2+2) очка в двух играх. В полуфинале его команда одолела команду Хьюза (6:5 Б).

Отметим, что одним из вратарей команды Мэттьюса на этом мероприятии был российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Именно его игра в буллитной серии полуфинала позволила его команде выйти в главный матч мини-турнира.

Напомним, матчи в рамках Матча звёзд-2024 проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.

НХЛ - Матч Звёзд . Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Команда Макдэвида
Окончен
4 : 7
Команда Мэттьюса
0:1 Келлер (Мэттьюс, Райлли) – 02:19     1:1 Дженнер (Судзуки) – 05:08     1:2 Марнер (Нюландер, Трочек) – 07:11     2:2 Пастрняк (Драйзайтль) – 08:08     2:3 Мэттьюс (Келлер) – 08:13     3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк) – 08:26     3:4 Форсберг (Барзал, Дебринкэт) – 11:06     3:5 Мэттьюс (Келлер, Барзал) – 14:59     3:6 Дебринкэт – 18:09     4:6 Гертл (Драйзайтль, Судзуки) – 18:34     4:7 Барзал (Дебринкэт, Форсберг) – 18:54    
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