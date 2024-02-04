Мэттьюс признан MVP Матча звёзд НХЛ-2024

В Торонто завершился мини-турнир в рамках Матча звёзд НХЛ, победу в котором одержала команда Мэттьюса, обыграв в финале команду Макдэвида (7:4).

Cам Остон Мэттьюс в этом матче отметился дублем и результативной передачей, а по итогам всего турнира был признан самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд.

Всего в рамках мини-турнира 26-летний американец записал на свой счёт 4 (2+2) очка в двух играх. В полуфинале его команда одолела команду Хьюза (6:5 Б).

Отметим, что одним из вратарей команды Мэттьюса на этом мероприятии был российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Именно его игра в буллитной серии полуфинала позволила его команде выйти в главный матч мини-турнира.

Напомним, матчи в рамках Матча звёзд-2024 проходили в формате 3х3, два периода по 10 минут.