«Обескураживающе». Макдэвид — о поражении в финале Матча звёзд НХЛ
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Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение своей команды в финале Матча звёзд НХЛ — 2024 в Торонто.
Напомним, команда Макдэвида уступила в решающем матче команде Мэттьюса (4:7).
«Обескураживающе. Наша команда пошла по оборонительному пути, и наша защитная систему немного сломалась. Мы оставили своих вратарей абсолютно одних, а у соперников были хорошие игроки», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.
Сам Макдэвид на этом мини-турнире набрал 3 (1+2) очка в двух играх.
Отметим, что одним из вратарей команды Макдэвида на этом турнире был российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.
Матчи в рамках Матча звёзд — 2024 проходили в формате «3х3», два периода по 10 минут.
НХЛ - Матч Звёзд . Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Команда Макдэвида
Окончен
4 : 7
Команда Мэттьюса
0:1 Келлер (Мэттьюс, Райлли) – 02:19 1:1 Дженнер (Судзуки) – 05:08 1:2 Марнер (Нюландер, Трочек) – 07:11 2:2 Пастрняк (Драйзайтль) – 08:08 2:3 Мэттьюс (Келлер) – 08:13 3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк) – 08:26 3:4 Форсберг (Барзал, Дебринкэт) – 11:06 3:5 Мэттьюс (Келлер, Барзал) – 14:59 3:6 Дебринкэт – 18:09 4:6 Гертл (Драйзайтль, Судзуки) – 18:34 4:7 Барзал (Дебринкэт, Форсберг) – 18:54
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