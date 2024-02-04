«Обескураживающе». Макдэвид — о поражении в финале Матча звёзд НХЛ

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение своей команды в финале Матча звёзд НХЛ — 2024 в Торонто.

Напомним, команда Макдэвида уступила в решающем матче команде Мэттьюса (4:7).

«Обескураживающе. Наша команда пошла по оборонительному пути, и наша защитная систему немного сломалась. Мы оставили своих вратарей абсолютно одних, а у соперников были хорошие игроки», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Сам Макдэвид на этом мини-турнире набрал 3 (1+2) очка в двух играх.

Отметим, что одним из вратарей команды Макдэвида на этом турнире был российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Матчи в рамках Матча звёзд — 2024 проходили в формате «3х3», два периода по 10 минут.