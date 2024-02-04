Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Обескураживающе». Макдэвид — о поражении в финале Матча звёзд НХЛ

«Обескураживающе». Макдэвид — о поражении в финале Матча звёзд НХЛ
Комментарии

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение своей команды в финале Матча звёзд НХЛ — 2024 в Торонто.

Напомним, команда Макдэвида уступила в решающем матче команде Мэттьюса (4:7).

«Обескураживающе. Наша команда пошла по оборонительному пути, и наша защитная систему немного сломалась. Мы оставили своих вратарей абсолютно одних, а у соперников были хорошие игроки», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Сам Макдэвид на этом мини-турнире набрал 3 (1+2) очка в двух играх.

Отметим, что одним из вратарей команды Макдэвида на этом турнире был российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Матчи в рамках Матча звёзд — 2024 проходили в формате «3х3», два периода по 10 минут.

НХЛ - Матч Звёзд . Финал
04 февраля 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Команда Макдэвида
Окончен
4 : 7
Команда Мэттьюса
0:1 Келлер (Мэттьюс, Райлли) – 02:19     1:1 Дженнер (Судзуки) – 05:08     1:2 Марнер (Нюландер, Трочек) – 07:11     2:2 Пастрняк (Драйзайтль) – 08:08     2:3 Мэттьюс (Келлер) – 08:13     3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк) – 08:26     3:4 Форсберг (Барзал, Дебринкэт) – 11:06     3:5 Мэттьюс (Келлер, Барзал) – 14:59     3:6 Дебринкэт – 18:09     4:6 Гертл (Драйзайтль, Судзуки) – 18:34     4:7 Барзал (Дебринкэт, Форсберг) – 18:54    
Материалы по теме
Кому бы разбили лицо, кого переоценивают и какой город худший? Необычный опрос игроков НХЛ
Кому бы разбили лицо, кого переоценивают и какой город худший? Необычный опрос игроков НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android