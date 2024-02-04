В «Виннипеге» оценили обмен нападающего «Монреаля» Шона Монахана

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс прокомментировал обмен нападающего Шона Монахана из «Монреаля». Взамен «Канадиенс» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ – 2027.

«Мы очень довольны, ведь это серьёзное усиление состава. Мы знаем, что он отлично играет на вбрасываниях. Это опытный универсальный нападающий, и я слышал о нём только хорошие отзывы в плане характера и отношения к делу. С нетерпением жду работы с ним», – сказал Боунесса пресс-служба клуба.

Монахан в 49 встречах забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 35 очков. Нападающий сыграл за 11 сезонов 730 матчей НХЛ, набрав 514 (231+283) очков.