Третий бомбардир «Монреаля» нынешнего сезона перешёл в «Виннипег»

29-летний канадский нападающий «Монреаль Канадиенс» Шон Монахан перешёл в «Виннипег», сообщает пресс-служба «Джетс». Взамен «Монреаль» получил выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ – 2027. Соглашение хоккеиста с кэпхитом $ 1,98 млн рассчитано до конца текущего сезона НХЛ.

Монахан является третьим бомбардиром «Канадиенс» нынешнего сезона. В 49 встречах форвард забросил 13 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 35 очков.

Выбранный на драфте Национальной хоккейной лиги под шестым номером клубом «Калгари Флэймз» в 2013 году Монахан сыграл за 11 сезонов 730 матчей НХЛ, набрав 514 (231+283) очков за «Флэймз» и «Канадиенс».