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«Барыс» потерпел седьмое поражение кряду, уступив в овертайме «Амуру» в домашнем матче

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей — 3:2 ОТ. Таким образом, хозяева потерпели уже седьмое поражение кряду.

В основное время команды не сумели выявить победителя, дважды поразив ворота друг друга. У «Барыса» отличились Роман Старченко и Аркадий Шестаков, а у хабаровчан забрасывали Алекс Бродхёрст и Ян Дрозг.

В овертайме гости сумели отличиться уже на 16-й секунде. Победу «Амуру» в этой игре принёс Владислав Барулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур», набрав 58 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова отстают на одно очко от нижнекамского «Нефтехимика» (59), который завтра, 5 февраля, сыграет на выезде с «Ладой». «Барыс» (45) – на последней, 12-й, строчке Востока.