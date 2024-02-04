Р. Ротенберг: раньше у «Салавата» был финский хоккей. Кому этот хоккей интересен? Никому

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3) в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ поделился мнением о том, что смена курса руководством уфимского клуба даёт свои плоды в плане посещаемости матчей.

«Против ли я смягчения хоккея? Это же мировая практика. Важно, чтобы была зрелищность. Вы же помните, в начале сезона в Уфе не было полных трибун. С чем это было связано? Наверное, не так ярко играла команда.

Поменяли систему игры – играют сейчас здорово, в атакующий хоккей, это приносит результат. Если на вас будут висеть три игрока, вы никак не сможете играть в атакующий хоккей. В хоккее надо соблюдать правила. Мы играем для болельщиков. Сегодня были полные трибуны, это здорово. А если бы на вашем игроке висело три соперника в момент броска, то забить было бы невозможно. Здорово, что мы идём к более зрелищному, атакующему хоккею. Многие команды уже меняют свой подход. Уфа – яркий пример. Раньше здесь был тренер-финн, который пропагандировал финский хоккей, капкан и колючие проволоки. Ну и кому этот хоккей интересен? Никому. В этом хоккее игроки не развиваются. Если есть задача повиснуть на другом игроке, нужно выбрать другой вид спорта. Но даже в дзюдо есть правила.

Грязный хоккей и жёсткий хоккей – это разные понятия. Грязный хоккей нам не нужен, жёсткий – нужен. Мужской, жёсткий хоккей.

При финском тренере были полные трибуны? Давайте посмотрим статистику. Вы от финнов сейчас выступаете? Я ближе к финнам? Давайте без дискриминации по национальному признаку. Кто кому ближе – это ещё вопрос», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.