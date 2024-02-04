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«Вы от финнов выступаете сейчас?» Ротенберг – журналисту после матча с «Салаватом Юлаевым»

«Вы от финнов выступаете сейчас?» Ротенберг – журналисту после матча с «Салаватом Юлаевым»
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, на пресс-конференции после выездной победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ вступил в забавный диалог с одним из представителей СМИ.

«Вы от финнов выступаете сейчас?» — в шутку обратился Ротенберг к одному из журналистов на пресс-конференции.

На что представитель СМИ ответил: «Ну, я думаю, вы ближе к финнам, чем я».

«Не надо, сейчас нам дискриминация по национальному признаку не нужна», — продолжил в шутку главный тренер СКА.

«Ещё раз, давайте в полемику не вдаваться», — прервал их диалог представитель «Салавата Юлаева».

ВИДЕО.

Напомним, СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) – на третьей строчке на Востоке.

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