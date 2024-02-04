Минское «Динамо» всухую крупно обыграло «Адмирал» в домашнем матче КХЛ
Поделиться
В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась крупной победой хозяев – 4:0.
В составе минчан дубль оформил 26-летний канадский нападающий Ник Меркли, также по шайбе на свой счёт записали Даниил Сотишвили и Вадим Мороз.
22-летний белорусский вратарь «Динамо» Алексей Колосов отразил все 23 броска по воротам, проведя четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, «Динамо» Минск, набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (47) – предпоследний, 11-й, на Востоке.
Комментарии
- 4 февраля 2024
-
20:41
-
20:40
-
20:32
-
20:19
-
20:17
-
20:07
-
19:53
-
19:30
-
19:26
-
19:12
-
19:07
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:31
-
18:22
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:45
-
17:42
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
17:18
-
17:13
-
16:51
-
16:26
-
16:23
-
15:55
-
15:35
-
15:12
-
14:40
-
14:10
Партнерский контент