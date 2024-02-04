Минское «Динамо» всухую крупно обыграло «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась крупной победой хозяев – 4:0.

В составе минчан дубль оформил 26-летний канадский нападающий Ник Меркли, также по шайбе на свой счёт записали Даниил Сотишвили и Вадим Мороз.

22-летний белорусский вратарь «Динамо» Алексей Колосов отразил все 23 броска по воротам, проведя четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Динамо» Минск, набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (47) – предпоследний, 11-й, на Востоке.