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Минское «Динамо» всухую крупно обыграло «Адмирал» в домашнем матче КХЛ

Минское «Динамо» всухую крупно обыграло «Адмирал» в домашнем матче КХЛ
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В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась крупной победой хозяев – 4:0.

В составе минчан дубль оформил 26-летний канадский нападающий Ник Меркли, также по шайбе на свой счёт записали Даниил Сотишвили и Вадим Мороз.

22-летний белорусский вратарь «Динамо» Алексей Колосов отразил все 23 броска по воротам, проведя четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Динамо» Минск, набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (47) – предпоследний, 11-й, на Востоке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Сотишвили (Стась, Жихарев) – 01:43 (5x5)     2:0 Мороз (Меркли) – 13:20 (5x5)     3:0 Меркли (Волков, Хэмилтон) – 40:09 (5x4)     4:0 Меркли (Волков) – 41:50 (5x4)    
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