Врио главного тренера ЦСКА: не то состояние у команды, чтобы снимать вратаря в овертайме

Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал поражение армейцев в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:5 Б),

«Очень плохо начали игру, ужасный первый период, но спасибо команде, что в третьем периоде собрались, практически вытащили игру. Могли выиграть, но не получилось, буллиты — это лотерея.

Почему не может команда играть весь матч, как в третьем периоде? Настраивали команду на начало игры, звено Каменева поставили первым, чтобы они почувствовали роль лидера, взяли на себя больше ответственности. К сожалению, это не получилось, а в третьем периоде ребята просто собрались и начали показывать тот хоккей, который и должны были.

Команда не отошла от игры против СКА? Возможно, но вчера была восстановительная тренировка, сегодня не было раскатки, надо анализировать это всё.

Потенциальная замена Федотова на полевого игрока в овертайме? Мы не планировали это, давно это не делали, не то состояние у команды, чтобы так играть. Над буллитами практически не работаем, после тренировок ребята остаются. В плей-офф, как уже сказал Алексей Юрьевич Жамнов, их нет», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Автомобилист», набрав 73 очка в 61 матче, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (66) – седьмой на Западе.