Тамбиев: «Адмирал» сыграл слабо в борьбе, в стыках, единоборствах в матче с «Динамо» Мн

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал крупное поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (0:4).

«Провалили мы начало, конечно. Два гола быстрых пропустили. Во втором выровняли игру, вернули свой хоккей. В третьем два быстрых гола предрешили исход матча. Сыграли слабо во всех линиях — в борьбе, в стыках, единоборствах. Выглядели довольно бледно. Счёт по игре. Надо делать правильные выводы и готовиться к следующему матчу.

Почему пропустили быстро? Не могу ответить на этот вопрос.

Отмененный гол? Моменты были, но их ещё надо реализовывать. Я уже сказал, что мы выглядели бледно, соперник был на шаг быстрее. Не понравилась игра команды сегодня, не вышли заряженными, как должны играть», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Динамо» Минск, набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (47) – предпоследний, 11-й, на Востоке.