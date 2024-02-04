Квартальнов прокомментировал победу «Динамо» Мн над «Адмиралом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с владивостокским «Адмиралом» (4:0).

«Хорошая игра. Сыграли на ноль, Лёшка (Колосов. – Прим. «Чемпионата») молодец — дал нам шансик. В большинстве забили пару голов. После поражений было небольшое разочарование, но сегодня ребята справились и победили. «Сухарь» важен и для Лёши, и для всей команды, нам это было нужно. Вернули оптимизм, надо продолжать.

Почему во втором периоде Сэм Энэс перестал играть? Травму получил. Ну ничего, будем играть. Тут что делать? Хоккей — травматичный вид спорта», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Динамо» Минск, набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» (47) – предпоследний, 11-й, на Востоке.