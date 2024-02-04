Кудашов – о 3:4 Б после 3:0: с одной стороны – хорошо, с другой – сумасшедшее расстройство

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился эмоциями после поражения своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (3:4 Б), в которой бело-голубые вели со счётом 3:0.

«Эта игра должна была так завершиться. Хотелось бы, чтобы в нашу пользу. Да, рисунок и сюжет игры диктуют, что мы вели и должны были выигрывать, и я с этим всем согласен. Но по раскладке сил и по состоянию команд такая игра должна была доходить до овертайма. Но, конечно, вести 3:0 и не выиграть – это недоработка. Вдвойне обидно, что мы прекрасно знали, что будет происходить на льду в следующие моменты и совершили неправильные действия, как тактически, так и психологически, и индивидуально. Тут очень много вещей.

Тем не менее эту игру можно рассматривать как хорошую проверку, потому что «Локомотив» претендент на чемпионство, и мы тоже стараемся и ставим себе цель – бороться за Кубок. Понимаете, с одной стороны – хорошо, а с другой – сумасшедшее расстройство от поражения с 3:0. Надо готовиться к плей-офф и подчищать ошибки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив», набрав 82 очка в 59 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (80) находится на третьей строчке.