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Брылин: без сборной России уровень олимпийского турнира по хоккею упадёт

Брылин: без сборной России уровень олимпийского турнира по хоккею упадёт
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Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин заявил, что без сборных России и Беларуси уровень олимпийского хоккейного турнира упадёт. Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов. Участие сборных России и Беларуси пока находится под вопросом.

«Без сборных России и Беларуси уровень турнира падает. Мы говорим о лучших хоккеистах в мире, поэтому уровень олимпийского турнира с участием игроков НХЛ станет выше, чего спорить. Я так думаю, что то поколение ребят, не игравшее никогда на Олимпиаде, приедет голодным до побед. Мне кажется, это станет украшением олимпийского турнира, это будет интересно и болельщикам, и специалистам», — цитирует Брылина ТАСС.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.

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