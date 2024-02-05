Брылин — о Турнире четырёх наций: НХЛ постоянно ищет какие-то новые варианты вокруг звёзд

50-летний российский специалист Сергей Брылин, занимающий должность тренера клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», высказался о проведении в 2025 году Турнира четырёх наций, в котором примут участие хоккеисты лиги в составе национальных команд Канады, США, Швеции и Финляндии.

«Понятно, что НХЛ постоянно ищет какие-то новые варианты вокруг игр звёзд, старается чем-то зрителей удивить. Я не знаю, почему только эти четыре команды. Может, там опирались на количество игроков НХЛ, чтобы составить из них сборные. Но, если честно, всё упирается в то, что российской команды не будет», — цитирует Брылина ТАСС.

Напомним, Турнир четырёх наций пройдёт в феврале 2025 года в двух городах Северной Америки — в Канаде и США. Каждая команда будет состоять из 23 игроков НХЛ (20 полевых и три вратаря), выбранных каждой национальной ассоциацией. Игроки должны иметь контракт с НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе клуба НХЛ по состоянию на 2 декабря 2024 года.