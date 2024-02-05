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Миллер отметился курьёзным голом от защитника «Сибири». У Мифтахова — голевая передача

В Казани в эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает новосибирскую «Сибирь». Завершён первый период, счёт равный – 1:1.

Во второй половине второй двадцатиминутки 22-летний американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер открыл счёт в матче после впечатляющего сольного прохода в зоне соперника. Однако отправить шайбу в ворота ему помог защитник «Сибири» Денис Александров, который, пытаясь перекрыть передачу на пятак, загнал её в ворота своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что второй результативной передачей в карьере отметился 23-летний российский вратарь «Ак Барса» Тимур Мифтахов.

Миллер в нынешнем сезоне проводит 23-ю встречу в КХЛ, забросив третью шайбу, на его счету также семь результативных передач при коэффициенте полезности «+1».