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Миллер отметился курьёзным голом от защитника «Сибири». У Мифтахова — голевая передача

Миллер отметился курьёзным голом от защитника «Сибири». У Мифтахова — голевая передача
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В Казани в эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает новосибирскую «Сибирь». Завершён первый период, счёт равный – 1:1.

Во второй половине второй двадцатиминутки 22-летний американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер открыл счёт в матче после впечатляющего сольного прохода в зоне соперника. Однако отправить шайбу в ворота ему помог защитник «Сибири» Денис Александров, который, пытаясь перекрыть передачу на пятак, загнал её в ворота своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что второй результативной передачей в карьере отметился 23-летний российский вратарь «Ак Барса» Тимур Мифтахов.

Миллер в нынешнем сезоне проводит 23-ю встречу в КХЛ, забросив третью шайбу, на его счету также семь результативных передач при коэффициенте полезности «+1».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 февраля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Миллер (Лукоянов, Мифтахов) – 15:22 (5x5)     1:1 Андреофф (Бек, Белоусов) – 19:39 (5x4)     1:2 Белоусов (Бутузов) – 39:35 (5x4)     1:3 Яковлев (Гоголев, Бутузов) – 51:31 (5x5)     1:4 Михеев (Аланов) – 56:52 (en)    
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