Нападающий «Вегаса» рассказал, как российские вратари реагируют на его голы в их ворота

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал, как российские вратари, выступающие за океаном, реагируют после пропущенных от него шайб.

«В этом году много забиваю российским вратарям: Илье Сорокину, Сергею Бобровскому — они потом не подъезжают, не ругаются? Да нет, нет, не было такого! Наоборот, после домашней игры с «Флоридой» даже удалось познакомиться с Бобровским. Все на позитиве. Это часть нашей профессии — выходить и играть друг против друга», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: