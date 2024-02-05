В полиции не ответили на вопрос о препятствиях от Федерации хоккея Канады в расследовании

В полиции Лондона (Канада) отказались отвечать на вопрос о возможных препятствиях со стороны Федерации хоккея Канады в расследовании резонансного дела о возможном изнасиловании, в котором участвовали пять хоккеистов молодёжной сборной. Об этом сообщает журналист The Athletic Кэти Стрэнг в социальной сети Х (ранее Twitter)…

«Время для вопросов истекло», — услышал журналист в ответ на вопрос о том, пытался ли кто-нибудь из Федерации хоккея Канады вмешаться в расследование.

Ранее стало известно, что Майклу Маклауду («Нью-Джерси Дэвилз») предъявлено обвинение по двум пунктам – о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки – это вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») – будут проходить лишь по факту изнасилования.

Вышеупомянутые хоккеисты ответят перед законом по канадскому законодательству. Таким образом, по первой части изнасилования группой лиц им грозит до 25 лет заключения.