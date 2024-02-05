Трём хоккеистам НХЛ, выступавшим за Канаду на МЧМ-2018, грозит до 25 лет тюрьмы

Полиция Лондона (Канада) предъявила обвинения хоккеистам молодёжной сборной Канады, представлявшим команду в 2018 году, по делу о предполагаемом сексуальном насилии после молодёжного чемпионата мира – 2018. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х (ранее Twitter).

В полиции сообщили, что лишь Майклу Маклауду («Нью-Джерси Дэвилз») предъявлено обвинение по второму пункту статьи о сексуальном насилии. Остальные игроки – это вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») – будут проходить по делу по самой строгой, первой части.

Вышеупомянутые хоккеисты ответят перед законом по канадскому законодательству. Таким образом, по первой части изнасилования группой лиц им грозит до 25 лет заключения.

В полиции Лондона также принесли «самые искренние извинения» жертве и её семье за сроки изучения обстоятельств дела. Отмечается, что девушка принимает полное участие в расследовании.