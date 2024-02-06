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Федерация хоккея Канады выступила с заявлением по ситуации с изнасилованием после МЧМ-2018

Федерация хоккея Канады выступила с заявлением по ситуации с изнасилованием после МЧМ-2018
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Пресс-служба Федерации хоккея Канады опубликовала заявление после того, как пятерым бывшим хоккеистам молодёжной сборной были предъявлены обвинения по предполагаемому изнасилованию после молодёжного чемпионата мира – 2018.

«Сегодня полиция Лондона (Канада) объявила об уголовных обвинениях против пятерых бывших игроков молодёжной сборной Канады, связанных с предполагаемым сексуальным насилием в 2018 году.

Федерация хоккея сотрудничала с полицией на протяжении всего расследования, и мы намерены продолжать поддерживать судебный процесс.

До завершения процесса апелляции все игроки остаются отстранёнными от участия в соревнованиях и не имеют права играть, тренировать, исполнять судейские обязанности или быть волонтёрами в программах, санкционированных нашей федерацией.

Судебный процесс продолжается, и из уважения к нему мы не можем давать дальнейшие комментарии», — гласит заявление пресс-службы.

Ранее стало известно, что Майклу Маклауду («Нью-Джерси Дэвилз») предъявлено обвинение по двум пунктам – о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки – это вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») – будут проходить по статье о сексуальном насилии группой лиц.

Вышеупомянутые хоккеисты ответят перед законом по канадскому законодательству. Таким образом, по первой части изнасилования группой лиц им грозит до 25 лет заключения.

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