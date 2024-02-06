Форвард «Вегаса» ответил, считает ли Овечкина и Кучерова лучшими россиянами в НХЛ сейчас

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев ответил, считает ли капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшими россиянами в НХЛ сейчас

«Именно Александр Овечкин и Никита Кучеров сейчас лучшие россияне в НХЛ, помимо меня (смеётся)? Меня нет в этом списке. Конечно, это большие имена, которые знают во всём хоккейном мире на данный момент. Они являются нашими глыбами, которых все узнают», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым уже доступно на «Чемпионате»: