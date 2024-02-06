Тренер «Вашингтона» рассказал, над каким аспектом игры Овечкина работают в клубе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что в клубе стараются повысить процент бросков российского нападающего Александра Овечкина.

«Я пытаюсь выяснить, почему же это так? Почему его процент бросков низкий? Вот где мои бессонные ночи. Чем я могу ему помочь? Мы работаем над разными вещами, в том числе чтобы он мог забивать больше при игре „пять на пять“, — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.

Ранее Овечкин рассказал о неделе отдыха, пока в НХЛ проходил Матч звёзд.