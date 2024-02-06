«Это была отличная неделя». Овечкин — об отдыхе от хоккея во время паузы на Матч звёзд

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о неделе отдыха, пока в НХЛ проходил Матч звёзд.

«Я думаю, что парни прекрасно провели время со своими семьями, не думая о хоккее, о системе и тому подобном. Это была отличная неделя, и прямо сейчас мы видим, что все свежи, счастливы вернуться, а завтра будет отличный день для игры в хоккей», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 63 шайбы.

Ранее стало известно, что во время паузы на Матч звёзд НХЛ – 2024 Овечкин отправился с семьёй на отдых в Дубай.