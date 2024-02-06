Нападающий «Вегаса» ответил на вопрос, есть ли различия между Россией и Америкой

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев ответил на вопрос, есть ли различия между Россией и Америкой.

«Есть ли различия в образе жизни между Россией и Северной Америкой? Для себя особо разницы не заметил. Пытался найти, в чём разница, но не смог что-то конкретное выделить. Всё, в принципе, так же, как у всех.

То есть, помимо языка, Россия и Северная Америка примерно одинаковы? Конечно. Все так же ходят на работу. Дом — работа — дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И уровень жизни здесь дороже по сравнению с Россией.

Но и люди могут себе больше позволить за счёт более высоких зарплат? Я думаю, да — как и у нас, в принципе. Чем больше зарплата, тем больше возможностей. Тем человек больше удовольствия от жизни получает», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: