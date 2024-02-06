Дорофеев: матчи КХЛ увидеть не удаётся из-за разницы во времени, смотрю только результаты

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал, следит ли он за матчами КХЛ.

«Слежу ли за КХЛ? Стараюсь. Матчи смотреть не удаётся из-за разницы во времени. Смотрю только конечные результаты, счёт — и хайлайты, если попадаются где-то. Только так получается.

Могу ли назвать фаворита в этом сезоне? Наверное, нет. Потому что матчи не смотрю и не знаю, в какой хоккей команды играют. Фаворитами считаются те, кто идёт в начале турнирной таблицы, но хоккей — такая штука, что никто не знает, как всё сложится и кто в оконцовке станет чемпионом», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: