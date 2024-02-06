Российский нападающий «Вегаса» назвал лучших хоккеистов, против которых играл

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев назвал лучших хоккеистов, против которых играл.

«Кого могу назвать лучшим хоккеистом, против которого приходилось играть? Были матчи с «Колорадо», где Маккиннон, Макар играют. Все суперзвёзды. Макдэвид, Кросби… Против Сидни даже на точке вбрасывания довелось пару раз посоперничать. Такие звёзды хоккея, которых во всём мире знают. Тот же Александр Овечкин, Никита Кучеров… Список очень длинный наберётся.

Удалось ли с кем-нибудь из них переброситься словами, с тем же Кросби? Нет, не удалось (улыбается)», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: