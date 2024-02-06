Дорофеев — о хоккейных кумирах: их не парочка — их больше! От каждого понемногу взял

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о своих хоккейных кумирах.

«Кого считаю кумиром, за кем следил в детстве? Одного хоккеиста выделить не смогу. Всё время следил за теми людьми, которые мне нравились, чья игра мне нравится. Не было конкретного хоккеиста — много разных. И на сегодняшний день ничего не поменялось. Всегда старался увидеть что-то новое для себя у каждого, подчеркнуть и перенести в свой арсенал, чтобы использовать на льду в момент игры.

Их не парочка — их больше (смеётся)! От каждого понемногу», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: