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Российский форвард объяснил, почему заключил контракт с «Вегасом» лишь на один год

Российский форвард объяснил, почему заключил контракт с «Вегасом» лишь на один год
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев объяснил, почему заключил контракт с клубом лишь на один год.

«В межсезонье заключил соглашение на один год — это было совместное решение с клубом или хотелось получить контракт подлиннее? Конечно, хотелось чуть-чуть подлиннее. Были долгие переговоры, разговоры долго велись. Пришли к тому, к чему пришли. Хорошо, что всё так сложилось.

Не велись ли переговоры с другими клубами? Нет, ничего такого не было. Я был ограниченно свободным агентом, поэтому с другими клубами никаких разговоров не было. Все права принадлежат «Вегасу», — сказал Дорофеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»:
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