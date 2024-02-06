Дорофеев — о выбитых во время матча НХЛ зубах: здорово, что они не были потрачены впустую

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о выбитых во время матча НХЛ зубах.

«В этом сезоне в матче с «Монреалем» Брендан Галлахер выбил мне несколько зубов, после чего «Вегас» реализовал удаление и в итоге вырвал победу — держу ли обиду на соперника? Да нет, никакой обиды нет. Так сложился момент, так получилось. Что произошло, того не поменять. Поэтому никакой обиды не держу. Здорово, что потерянные зубы не были потрачены впустую (смеётся) — команда реализовала удаление и выиграла матч.

Что сейчас с зубами? Уже всё отлично. Все нужные процедуры сделали, уже снова голливудская улыбка (смеётся)», — сказал Дорофеев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: