Российский нападающий «Вегаса» назвал свой любимый фильм и рассказал, во что играет

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев назвал свой любимый фильм и рассказал, во что играет на притсавке.

«Любимый фильм? «Зелёная миля». Очень хороший фильм.

Что в последнее время понравилось из кино? Сейчас особо не смотрю кино, потому что здесь все кинотеатры только на английском языке (смеётся). Из последнего, что я знаю — наверное, «Аватар 2».

Любимая книга? Любимой книги нет. А последнее, что читал, — «Они сражались за Родину». Удаётся ли в принципе читать? Конечно. Когда есть время, стараюсь заставить себя прочитать пару глав, страниц 10-20. Но не всегда удаётся (улыбается).

Какой любимый вид досуга? Думаю, видеоигры. У меня есть приставка, на которой играю. Играю в NHL или во что-то нехоккейное? Нет, нехоккейное. Call of Duty, Fortnite», — сказал Дорофеев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: