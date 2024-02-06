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«Колоссальное число людей». Дорофеев рассказал об ощущениях на чемпионском параде «Вегаса»

«Колоссальное число людей». Дорофеев рассказал об ощущениях на чемпионском параде «Вегаса»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о своих ощущениях от чемпионского парада клуба.

«Что почувствовал, когда в прошлом сезоне был вместе с «Вегасом» на чемпионском параде, хоть в плей-офф меня и не выпустили? Одни положительные эмоции. Был очень рад, что команда победила. Тот парад прошёл прекрасно. Такое колоссальное количество людей пришло вместе с нами, чтобы поддержать, отпраздновать победу. Было очень приятно и здорово!

Не было ли грустно, что в итоге так и не выпустили в плей-офф, что имя не попало на Кубок? Да нет, грустить смысла нет и не было. Я просто был готов. Если бы моё имя назвали на один из матчей, я бы просто был готов к этому моменту», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым уже доступно на «Чемпионате»:
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