Новиков: Кузнецов не имеет права падать с той высоты, на которой находится

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил решение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова обратиться в Программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Кузнецов – очень интересный парень. У него внутри есть своя харизма. Он был весёлым балагуром, но это одна сторона. Внутри у него свой тонкий мир. Сейчас я понимаю, что он на грани обидчивости.

Но совершенно очевидно, что это неординарный игрок, который нужен хоккею для его развития. Как по мне, он принадлежит мировому хоккейному сообществу. Жене – держаться. Мы с ним. Он нужен хоккею и России. Кузнецов не имеет права падать с той высоты, на которой находится», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кузнецов забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач в 43 матчах с отрицательным показателем полезности «-11». Контракт россиянина с «Кэпиталз» истекает в 2025 году.