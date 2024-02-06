Александр Никишин стал первым защитником в текущем сезоне КХЛ, набравшим 50 очков
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу армейцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4) 1:1 Игумнов – 10:31
Первый гол на третьей минуте матча забил бывший нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк, которому ассистировали Александр Никишин и Марат Хайруллин. Защитник СКА Никишин записал на свой счёт 35-ую передачу в текущем сезоне и первым среди игроков обороны добрался до отметки в 50 набранных очков. На счету Никишина стало 50 (15+35) очков в 60 матчах.
Второе место в списке бомбардиров-защитников текущего сезона занимает капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, на счету которого 42 (8+34) очка в 57 матчах.
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