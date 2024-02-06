Александр Никишин стал первым защитником в текущем сезоне КХЛ, набравшим 50 очков

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу армейцев.

Первый гол на третьей минуте матча забил бывший нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк, которому ассистировали Александр Никишин и Марат Хайруллин. Защитник СКА Никишин записал на свой счёт 35-ую передачу в текущем сезоне и первым среди игроков обороны добрался до отметки в 50 набранных очков. На счету Никишина стало 50 (15+35) очков в 60 матчах.

Второе место в списке бомбардиров-защитников текущего сезона занимает капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, на счету которого 42 (8+34) очка в 57 матчах.