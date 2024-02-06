«Металлург» уверенно обыграл «Адмирал», забросив пять шайб в ворота дальневосточников

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу в матче праздновали хозяева со счётом 5:1.

Голы за «Металлург» забивали Никита Михайлис, Никита Гребёнкин, Роман Канцеров, Павел Акользин и Максим Карпов. Единственный гол в составе дальневосточников забил Антон Берлёв.

«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал» и выиграл сезонную серию со счётом 3:1. Следующий матч магнитогорцы проведут на домашней площадке с московским «Динамо» 11 февраля. «Адмирал» потерпел второе поражение кряду и в следующем матче сыграет в Ярославе с «Локомотивом».