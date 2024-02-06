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«Металлург» уверенно обыграл «Адмирал», забросив пять шайб в ворота дальневосточников

«Металлург» уверенно обыграл «Адмирал», забросив пять шайб в ворота дальневосточников
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного Чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу в матче праздновали хозяева со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Михайлис (Яковлев, Юров) – 09:54 (5x5)     2:0 Гребёнкин (Орехов, Ерёменко) – 13:35 (5x5)     3:0 Канцеров (Орехов, Силантьев) – 18:04 (5x5)     3:1 Берлёв (Горшков) – 38:39 (5x5)     4:1 Акользин (Карпов) – 50:35 (5x5)     5:1 Карпов (Квартальнов) – 52:52 (5x5)    

Голы за «Металлург» забивали Никита Михайлис, Никита Гребёнкин, Роман Канцеров, Павел Акользин и Максим Карпов. Единственный гол в составе дальневосточников забил Антон Берлёв.

«Металлург» в третий раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал» и выиграл сезонную серию со счётом 3:1. Следующий матч магнитогорцы проведут на домашней площадке с московским «Динамо» 11 февраля. «Адмирал» потерпел второе поражение кряду и в следующем матче сыграет в Ярославе с «Локомотивом».

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