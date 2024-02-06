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Вратарь СКА Серебряков пропустил курьёзную шайбу с центра площадки в матче с «Авангардом»

Вратарь СКА Серебряков пропустил курьёзную шайбу с центра площадки в матче с «Авангардом»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Вратарь СКА Никита Серебряков в середине третьего периода при счёте 3:5 пропустил курьёзную шайбу. Защитник «Авангарда» Артём Чмыхов бросил шайбу из своей зоны, которую в центре площадке немного подправил форвард омичей Иван Игумнов. Серебряков попытался остановить шайбу клюшкой, чтобы отдать передачу партнёрам, но резиновый диск предательски просочился в ворота. Отметим, что за минуту до гола Серебряков сменил травмированного голкипера СКА Павла Мойсевича.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5)     5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4)     6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5)     7:3 Николишин – 53:09 (en)     7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5)     7:5 Фальковский – 57:10 (5x5)     8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4)     9:5 Верба – 59:47 (en)    
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