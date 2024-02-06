Вратарь СКА Серебряков пропустил курьёзную шайбу с центра площадки в матче с «Авангардом»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Вратарь СКА Никита Серебряков в середине третьего периода при счёте 3:5 пропустил курьёзную шайбу. Защитник «Авангарда» Артём Чмыхов бросил шайбу из своей зоны, которую в центре площадке немного подправил форвард омичей Иван Игумнов. Серебряков попытался остановить шайбу клюшкой, чтобы отдать передачу партнёрам, но резиновый диск предательски просочился в ворота. Отметим, что за минуту до гола Серебряков сменил травмированного голкипера СКА Павла Мойсевича.

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